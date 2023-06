Theatermaker Delfgaauw verrast met Schouderklop en optreden van Karin Bloemen op zijn eigen podium

Mariënwae­rdt het meest romanti­sche landgoed van Nederland: ‘We beschouwen het echt als een grote eer’

,,Een grote verrassing waar we heel blij mee zijn’’, zegt Vita van Verschuer van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Het landgoed is de allereerste winnaar van de prijs ‘het meest romantische landgoed van Nederland’.