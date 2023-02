Theo vertrekt naar Oekraïne om voedsel te brengen naar asiels: ‘Meer dieren verhongeren’

Schilder een carnavals­por­tret en hang voor eeuwig in het muzejum

DEN BOSCH - Peer van den Muggenheuvel, Prins Amadeiro, Knillis, een boer, durske of keind? Of gewoon van jezelf als carnavalsvierder. Vereeuwigen op het witte doek en daarmee in het Oeteldonks gemintemuzejum komen hangen. Dat kan, onder het motto ‘Schildert oew eige (of iemes anders) ut muzejum in’.