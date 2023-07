Toekomst van de provincie staat op het spel: ‘Ze moet ballen tonen’

Update Goed nieuws voor treinreizi­gers: treinen rond Arnhem rijden weer

Reizigers die maandag met de trein van Arnhem naar Tiel wilden, moesten even geduld hebben. Door een seinstoring reden er tot aan het begin van de middag geen treinen. Maar er is goed nieuws: de dienstregeling rondom Arnhem is hervat.