Tonny (45) zag foto’s van een oude vlam en ontpopte zich tot haar stalker: ‘Wou alleen een afspraakje’

Roland Biermans maakt ook Lekkerste Vegan Burger van Nederland: ‘Net een Van Gogh’

DEN BOSCH - Nadat Roland Biermans (54) deze week tijdens Horecava in Amsterdam volgens de jury het Lekkerste Broodje van Nederland had gemaakt, is hij woensdag weer in de prijzen gevallen. Dit keer met de Lekkerste Vegan Burger van Nederland. Zijn dochter Audrey (22) veroverde de tweede plaats.

11:48