Trichtse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe was afgereisd naar Veenendaal om haar de versierselen uit te reiken. Dit gebeurde tijdens de Landelijke Bondsdag voor de Vrouwenverenigingen van Gereformeerde Gemeenten.



Mevrouw Heikoop (57) is al veertig jaar actief als vrijwilliger, ze bezocht namens de NPV vele zieken en bejaarden. Verder is ze betrokken bij de Herfstfair van de Vrouwenvereniging Tryfena van de Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen en vrijwilliger bij Siloah gehandicaptenzorg en zorgboerderij De Leidsche Hoeven in Tricht. Ze is presidente van het hoofdbestuur van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten.



Daarnaast is zij bestuurlijk actief bij de landelijke Commissie Vakantieweken voor mensen met een beperking. Ze is verantwoordelijk voor de voorbereiding van dertig vakantieweken met 600 deelnemers en 350 vrijwilligers per jaar. Ook was zij negen keer actief als vrijwilliger bij een vakantieweek.