Trucker geniet van gratis elleboog in de rug; én het broodje bal

Iedereen is voor behoud van kerken, religieus of niet

Dat SGP, ChristenUnie en CDA enthousiast zijn over het behoud van de 45 kerkgebouwen in West Betuwe is niet zo verrassend. Maar tijdens een raadsbespreking bleek deze week dat alle partijen blij zijn dat de gemeente samen met de kerkgenootschappen zoekt naar mogelijkheden om de kerkgebouwen te behouden.

18 november