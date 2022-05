Twee doden bij woningbrand in Geldermalsen

Wat is er te doen op Koningsdag in Rivieren­land?

Koningsdag in Rivierenland: in de meeste dorpen en steden kan het weer na twee jaar zonder een oranje feestje. In Haaften kunnen ze eindelijk de optocht houden die één keer in de vijf jaar door het dorp gaat. Minder goed nieuws is er voor de Ochtenaren: de jaarlijkse zeepkistenrace van de dijk af gaat niet door. Een overzicht.

26 april