Twee gewonden, van wie één ernstig, bij grote woningbrand Hedel; mogelijk brandstichting

HEDEL - Bij een grote woningbrand aan de Ammerzodenseweg bij Hedel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee personen gewond geraakt, van wie een ernstig. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

De eerste melding van de brand bereikte de hulpdiensten even na 3.00 uur. Buurtbewoners zouden een enorme knal hebben gehoord. Het huis stond volledig in lichterlaaie. Twee uur later was de vrijstaande woning volledig uitgebrand.

De brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg naar een achterliggende schuur. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stonden daar paarden in. De dieren zijn in veiligheid gebracht.

De hulpdiensten rukten massaal uit: de brandweer van Hedel, Gameren, Nederhemert en de hoogwerker uit Waardenburg. Ondersteuning was er ook van de brandweer Beneden-Leeuwen. Vanuit Volkel kwam een traumahelikopter en er waren meerdere ambulances. De doorgaande weg tussen Hedel en Ammerzoden was over een grote afstand afgesloten.

Er was veel politie was aanwezig, onder wie agenten met zware kogelwerende vesten. Rond 5 uur arriveerden ook agenten in burger. Burgemeester Henny van Kooten kwam poolshoogte nemen. Hij wilde na overleg met de officieren van dienst van politie en brandweer niets kwijt.

