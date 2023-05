Twee inzittenden ernstig gewond bij crash van peperdure Porsche

met Video Gerard Philips is onderweg naar Eindhoven, met als tussenstop geboorte­plaats Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Voor even is Gerard Philips (1858-1942) terug in zijn geboorteplaats Zaltbommel. Kunstenaar Andreas Hetfeld zwaaide vroeg in de zaterdagochtend op de scheepswerf in Millingen zijn kolossale werk uit: een buste van zeven meter hoog van de oprichter van Philips. Zo’n honderd belangstellenden zagen het rond de middag aan komen varen over de Waal richting de kade van Zaltbommel.