Twee nieuwe initiatieven in West Betuwe krijgen honderden euro's van gemeente

Orgelpad

Het Orgelpad is een nieuw meerdaags evenement langs kerken en monumentale orgels in West Betuwe. Waarbij verschillende kerken, wijngaarden, B&B’s, musici en kunstenaars samenwerken aan een afwisselend programma. Bart van den Goorbergh, eigenaar van Rumpts kerkje en één van de initiatiefnemers: ,,In onze gemeente staan veel prachtige orgels. Ga van dorp naar dorp, luister van Bach tot blues.’’