Tweede Kamer: Defensie moet nieuwe locatie zoeken voor radar Herwijnen

Dna op gasmaskers: Mexicaanse verdachten lab Herwijnen waren ook actief bij lab in Eemnes

2 december Twee Mexicaanse verdachten van 45 en 26 jaar in het onderzoek naar het crystal meth laboratorium in Herwijnen dat afgelopen 6 juni werd ontmanteld, lieten ook dna achter op gasmaskers in het lab dat 26 februari 2020 in Eemnes is ontmanteld.