Twentse ooievaarseieren in Herwijnen: ‘Het komt wel goed’

Gaan de geadopteerde ooievaarseieren uit Twente het redden in Herwijnen? Piet van Andel van Ooievaarsopvang Herwijnen is hoopvol gestemd. ,,De eieren zijn in perfecte staat aangekomen. Ik vermoed daarom dat het wel goed komt met de ooievaarseieren.’’

Onbekenden schoten afgelopen weekeinde in het Twentse De Lutte een ooievaar dood. Het vrouwtje bleef leven, maar het is uitgesloten dat die de eieren alleen kan uitbroeden. Daarom is ervoor gekozen om de eieren uit het nest te halen en die naar Herwijnen te brengen om ze daar in de broedmachine te leggen.

Een verstandige keuze, zo lijkt het, want als er iemand verstand heeft van ooievaars, dan is het van Andel wel: veertig jaar ervaring én het vak geleerd van expert Kees Vos. De eieren hadden vanochtend een tocht van zo’n twee uur achter de rug, rond 12.30 uur kwamen de eieren in Herwijnen aan. In een kartonnen doos, rondom bedekt met schapenwol, werden de vier ooievaarseieren in Herwijnen afgeleverd.

Even afwachten

Over een dagje of tien kan Van Andel echter met zekerheid pas zeggen hoe het er ín de eieren aan toe gaat. ,,Dan leg ik ze heel voorzichtig en langzaam in een bak water met lichaamstemperatuur. Daarna kan ik zien of er beweging is.’’