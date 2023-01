Uitgestelde vuurwerkshow trekt duizenden naar Bruchem

VIDEOBRUCHEM - Het is even stil en dan barst met een megavariant van gillende keukenmeiden de finale los van de vuurwerkshow in Bruchem. Enkele duizenden, niet overdreven, zijn naar de rand van het dorp gekomen om dit bulderende schouwspel te zien. En ze vinden het prachtig.

Want het is een wonder als degenen die een paar honderd meter verderop in het veld tussen Bruchem en Gameren de vele pijlen de lucht in schoten het applaus en gejuich niet hebben gehoord.

De omstandigheden voor de uitgestelde Bruchemse vuurwerkshow hadden niet beter kunnen zijn. De regen was weggetrokken en de onbewolkte sterrenhemel vormde een strak decor. De wind, zaterdag nog zo onstuimig dat die de pret bedierf, had zich erbij neergelegd dat het er nu toch van moest komen.

Domper

Dat het vuurwerk op oudjaarsavond niet door kon gaan was een domper. Voor de mensen achter de show en voor de inwoners. ,,Dan was het veel meer een Bruchems feestje geweest”, aldus een van de omstanders. ,,Dan waren veel meer mensen blijven hangen om nog een praatje te maken. Je zult zien dat ze zometeen snel weer weg zijn.”

De tientallen auto’s die tussen de menigte geparkeerd staan, maken duidelijk dat er veel belangstelling uit de omgeving is. Kijkend naar al die toeschouwers, rijen dik op de wegen rond de plek van de show, komt hij tot de conclusie dat de hele Bommelerwaard misschien wel op zo’n show zit te wachten. ,,Dat zou mooi zijn, want dan hoeft niet heel Bruchem er voor op te draaien.”

Harde windstoten

Zaterdagnacht gooide het weer dus roet in het eten. ,,Na goed overleg met de gemeente, de brandweer en betrokkenen hebben wij besloten om de show niet door te laten gaan in verband met zeer harde windstoten”, meldde de organisatie op Facebook. ,,Wij snappen de teleurstelling maar de show wordt verzet naar aanstaande maandagavond.”

Gisteren hielden de initiatiefnemers de weersverwachting nauwlettend in de gaten om te zien of het deze dag inderdaad zou lukken. Rond 16.00 uur hakten ze de knoop door. En dat nieuws ging als een lopend vuurtje rond.

Om half acht was er al volop beweging in het dorp van mensen die een mooi plekje wilden uitzoeken. Laatkomers konden maar moeilijk in de buurt komen.

De vuurwerkshow is vaker uitgesteld. In 2017 was dichte mist tijdens de jaarwisseling aanleiding voor uitstel. Het nieuwe jaar was toen al bijna een week oud. In 2020 werd de show tot twee keer toe verschoven.

Het evenement zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn van hoe de jaarwisseling in de toekomst gevierd wordt. In Bruchem wordt de show breed gedragen. Jaarlijks zamelen de inwoners er geld voor in. Daarnaast doen ongeveer 20 bedrijven uit Bruchem en omgeving een duit in het zakje.



