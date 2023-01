Unitas’ goaltjesdief Mutzers thuis bij Dongen: ‘Lekker lopend naar de club, daar kan ik nu al naar uitkijken’

Autisti­sche jongen belt onterecht 112 vanwege ‘vies eten’, politie trekt boetekleed aan: ‘Hadden voor plaatsen contact moeten zoeken’

De politie trekt het boetekleed aan over een bericht op het Instagramaccount van wijkagenten uit Culemborg en Buren. Dat bericht ging over een minderjarige, autistische jongen die melding had gemaakt van huiselijk geweld, maar bij aankomst bleek dat hij het niet eens was met het avondeten dat zijn moeder had gemaakt.

8:55