Van 700 naar 3500 euro per maand: dure energie nekt ‘onmisbare’ Winkel van Sinkel

En dat is een klap voor het 2844 inwoners tellende dorp aan de Waal. Want de Winkel van Sinkel, dat draait op veel vrijwilligers, is op de supermarkt, bakker en bloemist na zo ongeveer de laatste winkel in het dorp. En het is meer dan alleen het adres voor tweedehands artikelen, nieuwe cadeautjes en andere artikelen.



Het Haaftens raadslid Mario Kock gaat het college vragen of er plannen zijn om ondernemers te helpen.