Van Dale-hoofdredacteur: ‘Ik heb al meer dan 350 coronawoorden verzameld’

‘Als de schenkerij het echt kwijt wil, moeten ze maar de muur witten’

15 april GELDERMALSEN - Of hij een nieuwe wandschildering wilde maken, want die er hing was toch wel erg somber en donker om tegenaan te kijken. Hans Beringen hoefde niet lang na te denken over deze uitnodiging van schenkerij De Beurs in Geldermalsen.