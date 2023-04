Van euforisch titelfeest naar druilregen; Sporting Delta en HKC schakelen snel van zaal naar veld

Nieuwe peddelrou­te voor kanoërs op Linge, nieuwe NS-wandelrou­te tussen Culemborg en Beesd

Peddelen per kano van Tiel naar Gorinchem. Dat kan sinds deze week, nu de nieuwe peddelroute op de meest Betuwse van alle rivieren, de Linge, officieel is geopend. Maar er is ook goed nieuws voor wandelliefhebbers: de 46ste NS-wandelroute, die deze week gelopen kan worden, loopt tussen de stations van Beesd en Culemborg.