Vandalen houden huis in Geldermalsen: dertien autoruiten ingeslagen

GELDERMALSEN - In de nacht van vrijdag op zaterdagnacht zijn er in Geldermalsen maar liefst dertien autoruiten ingeslagen. Verderop, bij het station, brandde een scooter uit.

,,Het regende zaterdagochtend aangiftes bij ons’’, vertelt een woordvoerder van de politie. In rap tempo ontving de politie vrijdagnacht meldingen vanuit de Herman Kuijkstraat, Kerkstraat, Badweg en het Marktplein in Geldermalsen. Overal was de omschrijving hetzelfde, namelijk doorgeslagen autoruiten.

Scooter uitgebrand

Ook ging er kort na middernacht op treinstation Geldermalsen een scooter in vlammen op. Het is nog niet bekend of die brandstichting iets te maken heeft met de vernielde autoruiten.