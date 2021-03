Veel vertraging op snelweg A15 bij brandende trailer met isolatiewol

Kleindoch­ter boos over uitblijven excuses van man die opa (87) doodreed: ‘Ik vraag de hoogst mogelijke straf’

26 februari ARNHEM – ,,Ik hoop dat hij er vaak aan terugdenkt dat hij iemand heeft doodgereden.” Dat schrijft de kleindochter van een 87-jarige man die in november 2019 met zijn rollator op de Rijnstraat in Geldermalsen werd aangereden aan de rechtbank. Haar moeder, de dochter van de twee dagen later in het ziekenhuis overleden man, las het vrijdag op de strafzitting tegen een 43-jarige Pool voor.