Verandert de Hel-en Zuilespolder in een zoetwatergetijdengebied?

VAN NATURE De Biesbosch staat onder hoogspan­ning, maar grote vraag blijft: waar komt de nieuwe mast te staan?

Momenteel wordt de capaciteit van het tracé hoogspanningsmasten tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg door netbeheerder TenneT vergroot. In 2030 dient er echter een nieuwe trits van die stalen dingen in onze regio bij te komen. Grote vraag is en blijft; waar komt dat te staan?