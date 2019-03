Verdachte fatale steekpartij Geldermalsen blijft tot begin proces in de cel

Pool die echtgenote doodstak houdt vol: ‘Het was een ongeluk’

28 maart ARNHEM – Tegen een 37-jarige man uit Polen is donderdag in hoger beroep opnieuw veertien jaar cel geëist voor het doden van zijn echtgenote. Hij zou haar in mei 2016 hebben doodgestoken in zijn caravan in Ophemert en daarna hebben begraven in de boomgaard van de fruitteler waar ze werkte.