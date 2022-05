Verdachte Geldermalsen in kritieke toestand nadat hij probeert zich van het leven te beroven in cel

M. is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt bij Paderborn in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.



‘De 40-jarige man die afgelopen dinsdag in Duitsland werd gearresteerd op verdenking van een dubbele moord en brandstichting in Geldermalsen, is vanochtend aangetroffen in zijn cel na een poging tot zelfdoding’, laat het OM Oost-Nederland donderdag weten. ‘Hij verblijft op dit moment in een Duits ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.’