Verdachte van doodrijden 24-jarige vrouw op A2 was ‘heel druk met mobiel’

De man, afkomstig uit Zaltbommel, zat volgens het OM append achter het stuur en reed met een snelheid tussen de 124 en 133 kilometer per uur in op een nagenoeg stilstaande file. Een 24-jarige vrouw verloor het leven.



Op het moment van het ongeval gaven de matrixborden een maximumsnelheid aan van 50 kilometer per uur. Het OM zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de man in de drie minuten vóór het ongeluk heel druk is geweest met zijn mobiel.