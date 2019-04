Verdachten van Betuwse megafraude weer op vrije voeten

TRICHT - De oud-directeur van een Trichts bouwbedrijf en zijn twee kinderen, die verdacht worden van het witwassen van ruim 1 miljard dollar voor een Indiaas energiebedrijf, komen weer op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam ziet geen reden om de drie, die afgelopen dinsdag werden aangehouden, nog langer vast te houden. Wel blijven ze nog verdachte in de zaak.

Het gaat om de voormalig bestuurders van leidingbouwer A.Hak, een familiebedrijf dat 55 jaar geleden werd opgericht. Jarenlang stonden Willem van G. en zijn kinderen Marco en Mariska aan de top van de onderneming. Eind 2017 deed de fiscale opsporingsdienst FIOD al een inval bij A.Hak vanwege een pijpleidingproject in India, waar het bedrijf tussen 2006 en 2009 bij betrokken was. De Van G.’s verzorgden destijds de inkoop voor het Indiase energieconcern Reliance Industries. Vanuit Tricht werden wereldwijd materialen en diensten ingekocht voor de aanleg van de gasleiding.

Factuurverdubbelaar

In opdracht van Reliance zou A.Hak jarenlang rekeningen hebben opgehoogd of twee keer hebben ingediend. Het Betuwse bedrijf wordt door het OM gezien als een ‘factuurverdubbelaar’; hierdoor kon het bedrijf in India de kosten van materialen en diensten twee keer declareren bij de gasafnemers. De onterechte winst die daarmee gemaakt werd, werd vervolgens via A.Hak afgeroomd door valse verzekeringscontracten af te sluiten.

Het bedrag, liefst 1,2 miljard dollar (zo’n 1 miljard euro), kwam uiteindelijk via een woud aan bedrijven in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben bij een dochteronderneming van Reliance in Singapore terecht. Vader en kinderen Van G. zouden voor de internationale witwasconstructie een vergoeding van 10 miljoen dollar hebben opgestreken, zo stelt justitie.

185 miljoen euro

De oud-directeur, vijf jaar geleden met een geschat vermogen van 185 miljoen euro nog goed voor plek 93 in de Quote 500, wordt met zijn kinderen verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen in georganiseerd verband. Dinsdag werden zij aangehouden, nu is hun voorarrest dus weer opgeheven, al blijven zij nog wel verdachten in de zaak.