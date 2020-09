Verkeerscontrole op A2 leidde tot onderzoek en aanhouding bij bedrijfspand Beesd

29-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn

Naast het pand in Beesd is de politie ook bij een woning in Leerdam geweest. Die twee inzetten resulteerden in één aanhouding in Beesd. Het gaat om een 29-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn: diegene zit net als de 33-jarige bestuurder nog vast. De Rhenense passagier is maandag heengezonden.



,,Over de aard en inhoud van het onderzoek en of er iets is aangetroffen op de locaties kunnen we nog geen mededelingen doen’’, zo klinkt het, ,,omdat het onderzoek nog in volle gang is.’’