Verleider van jongetjes Rhenoy heeft zedenstrafblad in Canada

Ritje op de quad

Bij een van hen gebeurde dat tijdens een ritje op een quad, waarbij de verdachte achterop zat. En dat was precies zoals het bij het slachtoffer met onbekende leeftijd in 2016 ook was gegaan, aldus de voorlopige aanklachten. Gedragskundigen gaan de man onderzoeken, nu hij van eerdere behandelingen in Canada niet genoeg lijkt te hebben geleerd.

Huilen

Zijn advocaat wees op het misbruik dat de man zelf in zijn vroegste jeugd was overkomen, wat maakt dat hij scheef aankijkt tegen de omgang met jonge jongens. De verdachte huilde dat hij veel spijt had, maar dat hij nooit had verwacht dat hij voor wat er gebeurd is zo lang opgesloten kon worden.



Een verzoek van de advocaat om de verdachte onder strenge voorwaarden vrij te laten, wees de rechtbank af. De aanklager verzette zich daar ook tegen vanwege de kans op herhaling.



De man woont op een plek waar jonge kinderen wonen, en het heeft volgens de aanklager zelfs niet geholpen dat zijn familie de wijkagent had gewaarschuwd over het verleden van de man.



De rechtbank behandelt de zaak op 9 januari 2020.