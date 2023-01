Verliesbegeleider Tineke maakt al twintig jaar de dood bespreekbaar: ‘Iedereen kan weer gelukkig worden’

Overstro­mings­ge­vaar rond Linge is geweken

Het water in de Linge staat nog steeds erg hoog, maar het gevaar is geweken. Het waterpeil kan iets omlaag, al blijft het een kwestie van balanceren. Het regende en regende - en het bleef regenen, tot en met maandag. De waterstand nam in korte tijd gestaag toe.

17 januari