Vermiste man uit Asperen in goede gezondheid aangetroffen

CORONA­KAART | Besmet­tings­cij­fers in regio knallen omhoog, vooral in Renswoude en Gennep

NIJMEGEN - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio is de afgelopen week enorm gestegen. In de regio werden de afgelopen zeven dagen 2946 besmettingen gemeld. Dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van een week eerder, toen er zo'n 2000 besmettingen werden gemeld.

19 oktober