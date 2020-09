Vertraging op A15 bij Geldermalsen na ongeluk met vier auto's afgenomen

Drukteme­ter voor dagje uit in Gelderland werkt nog niet voor alle publieks­trek­kers in Rivieren­land

16 augustus Achterliggende gedachte van de druktemeter is dat dagjesmensen zo beter kunnen zien of het lastig is om anderhalve meter afstand te houden. Daarom heeft de provincie Gelderland de druktemeter in het leven geroepen. En dat blijkt een succes te zijn, want eind juli was de druktemeter al meer dan 150.000 keer bekeken.