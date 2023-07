Vervuiling golfbaan Spijk levert veel vragen én antwoorden op, hieronder de opvallendste op een rij

Vuurwerk­han­de­laar ‘Zoef de haas’ moet van OM 17.000 euro terugbeta­len: ‘Bedrag vind ik beetje overtrok­ken’

Volgens een vermeende klant behoorde Ronald de L. (58) op de berichtendienst Telegram ‘tot de grootste verkopers van illegaal vuurwerk’ in Nederland. Wie shells, flowerbeds, cobra’s of screams 100 nodig had, kon aankloppen bij de handelaar met de bijnaam ‘Zoef de haas’. Na de vondst van 1100 kilo vuurwerk en twee wapens in Vuren draaide De L. twee jaar de cel in. Nu, na zijn vrijlating, wil het OM hem financieel raken.