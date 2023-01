Vier jongeren krijgen speciaal lintje voor hun vrijwilligerswerk in West Betuwe: ‘Het zijn helden’

Elke jongere heeft het lintje zo op zijn eigen manier verdiend. Deon fluit bij de jongens onder de 7 jaar en zet zich altijd in voor de voetbalvereniging. Priscilla ontving de onderscheiding voor de kaarten die ze voor oudere bewoners in Tricht maakt, en omdat ze de dorpskrant bezorgt. Dave is erg betrokken bij voetbalclub GVV; zo is hij onder andere scheidsrechter, vrijwillig. De 15-jarige Chiel organiseert elke vrijdag een culturele activiteit, en hij is er altijd bij.