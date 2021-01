Vijf jaar nadat ze hersenbloeding opliep door politiegeweld, krijgt Saskia gelijk: ‘Ik ben afgeschilderd als een leugenaar’

Overspoeld met reacties is ze, zegt Saskia van Kessel (44) uit Geldermalsen. Als makelaar is ze een bekend gezicht in het Betuwse dorp. En iedereen kent haar verhaal. Dat ze ruim vijf jaar geleden een zware hersenbloeding opliep. Dat ze zegt dat ze het slachtoffer is van politiegeweld: ze zou, op de avond dat Geldermalsen nog natrilt van de uit de hand gelopen protesten tegen een groot asielzoekerscentrum, vlakbij haar huis een klap met de wapenstok hebben gehad. Op haar hoofd, terwijl ze op de grond lag na een duw.

Ook bekend is: dat de politie haar niet gelooft. Maar nu, vijf jaar later, ligt er een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. Daarin staat voor het eerst, zwart op wit, dat het hof het wel degelijk ‘aannemelijk’ acht dat haar letsel door toedoen van de politie is ontstaan. En dat ze, ten onrechte, jarenlang aan het lijntje is gehouden door het Openbaar Ministerie.

Welk gevoel overheerst nu?

,,Het gevoel van erkenning. Dat is zó belangrijk voor mij. Ik ben geen leugenaar meer. Want zo werd ik voor mijn gevoel afgeschilderd door politie en justitie. Ze hebben me vijf jaar lang psychisch getraumatiseerd. Ze hebben geprobeerd me kapot te maken. Ik heb me vaak enorm machteloos gevoeld. Je vecht tegen het systeem, tegen de overheid, ze doen alsof je gek bent. Mensen in mijn omgeving zeiden: ‘Stop er toch mee, je gaat eraan onderdoor’.”

Quote Ik vind het laf. Iemand die op de grond ligt, sla je niet. Ik had wel dood kunnen zijn Saskia van Kessel