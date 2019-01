Vijf mannen voor de rechter voor explosie Opijnen

Fruitfias­co voor Trichtse teler: appels bruin door lange, warme zomer

11:09 TRICHT - Het is geen best fruitseizoen geweest voor teler Andries Verrips en diens zoon Aart uit Tricht. Van de 750 tot 800 ton aan appels en peren die zijn geplukt, ligt er nog 500 ton als voorraad in de koeling.