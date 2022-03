Vijf raadszetels West Betuwe wisselen door voorkeursstemmen

Monsterze­ge voor Dorpsbelan­gen West Betuwe

Rutger van Stappershoef, wethouder en lijsttrekker voor Dorpsbelangen, is euforisch over de verkiezingsuitslag in West Betuwe. Zijn partij was al nipt de grootste, maar ziet het zeteltal nu verdubbelen van vijf naar tien en zet alle andere partijen op grote afstand.

17 maart