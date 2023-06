Voetbaltrainer Peter van Horssen overleden: ‘Je hebt ons goed achtergelaten’

Gorcums restaurant Fusion mag na negen maanden weer open: ‘Mensen vielen me huilend in de armen’

Japans restaurant Fusion in de binnenstad van Gorinchem mag weer open. De gemeente heeft de nieuwe eigenaar Ming Chang de langverwachte vergunning gegeven. Negen maanden lang was het restaurant aan de Grote Markt gesloten. ,,We zijn zo blij. Mensen komen spontaan langs om ons te feliciteren", zegt Chang.