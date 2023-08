Vorig jaar 1 wietkwekerij opgerold na stroomdiefstal in West Betuwe

Flinke autobrand in Gorinchem, oorzaak nog niet duidelijk: ‘In ieder geval geen elektri­sche voertuigen’

Op De Linie in Gorinchem vloog vrijdagavond een voertuig in brand. Er stond nog een auto naast, die daardoor flinke brandschade heeft. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.