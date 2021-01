Vrachtschip vaart op krib bij Opijnen: olie wordt overgepompt om vervuiling Waal te voorkomen

,,Het schip met zes lege duwbakken is tegen de krib gevaren’’, zegt ze. ,,Het schip heeft zelf contact opgenomen met de berger omdat hij niet weg kan komen.’’ Inmiddels is er een sleepboot ter plaatse, net als boten van Rijkswaterstaat en de brandweer.

Eerst olie overpompen

Maar voordat het schip kan worden weggesleept, moet eerst de olie uit het vrachtschip worden gepompt. ,,Er is dus wel degelijk wat geraakt. Onze zorg is natuurlijk dat onze vaarweg niet gestremd is, maar ook dat hij niet vervuild wordt. Als je olie overpompt, wil je ook niet dat er wat van in het water komt. Ook een reden voor ons om te zeggen: wees extra voorzichtig met dat overpompen van olie.’’



De woordvoerder kan nog niet zeggen hoe lang de operatie gaat duren. Het overige scheepvaartverkeer krijgt vanuit de verkeerspost in Tiel aanwijzingen over hoe ze de plek van het ongeval moeten passeren.