Vrachtwagen en goederen van Hema belanden in sloot bij A2, donderdagavond rijstroken dicht voor berging

Met videoHulpdiensten zijn donderdag in alle vroegte opgeroepen voor een ongeval op de A2 richting Den Bosch. Ter hoogte van Enspijk was een vrachtwagen met een aanhanger van het bekende Nederlandse warenhuis Hema in een sloot beland.

De aanhanger is opengebroken waardoor veel goederen in de sloot en een nabijgelegen boomgaard terechtkwamen. Het ongeval gebeurde rond 06.20 uur en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de chauffeur met wagen en al in de sloot belandde, is niet bekend.

Een of twee rijstroken dicht

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ligt de wagen vijftien meter van het asfalt vandaan en gebeurt het bergen ‘in ieder geval na de spits’: rond 20.00 uur of later. ,,Er zijn daar vier rijstroken, daarvan worden er één of twee afgezet. Aangezien het na de spits is, verwachten we daar niet veel problemen van: er is genoeg ruimte voor het bergen en het verkeer.”

‘Alles goed met chauffeur’

,,Het gaat gelukkig goed met de chauffeur", laat een woordvoerder van Hema weten. ,,Na enkele onderzoeken in het ziekenhuis zijn er geen bijzonderheden naar boven gekomen. De collega is uiteindelijk opgehaald door een familielid en is thuis.” De oorzaak van het ongeval wordt volgens de woordvoerder nog onderzocht. ,,De chauffeur blijkt in ieder geval voldoende rust te hebben gehad en heeft ook op wettelijke aspecten de rijtijdenwet goed doorlopen.”

De vrachtwagen kwam van het distributiecentrum in Utrecht en was met artikelen op weg naar een aantal winkels in het land. Zowel vrachtwagen als spullen worden na de spits geborgen, maar ‘de artikelen zijn niet meer geschikt voor verkoop en zullen daarom vernietigd worden', aldus de woordvoerder.

De winkels waar de spullen naartoe moesten, worden ‘zo snel mogelijk opnieuw bevoorraad'. Ze komen door het ongeluk niet in de problemen qua beschikbaarheid van artikelen.

Volledig scherm De vrachtwagen is om nog onduidelijke redenen van de snelweg geraakt en in een sloot beland. © Ricardo smit

Volledig scherm © Persbureau Heitink