Vrachtwagen en goederen van Hema belanden in sloot bij A2, vanavond rijstroken dicht voor berging

De aanhanger is opengebroken waardoor veel goederen in de sloot en een nabijgelegen boomgaard terechtkwamen. Het ongeval gebeurde rond 06.20 uur en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de chauffeur met wagen en al in de sloot belandde, is niet bekend.

De berging van de vrachtwagen en aanhanger zal pas aan het einde van de middag plaatsvinden omdat er twee kranen nodig zijn om het gevaarte op te ruimen. De A2 is in beide richtingen gewoon open.

Een of twee rijstroken dicht

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ligt de wagen vijftien meter van het asfalt vandaan en gebeurt het bergen ‘in ieder geval na de spits’: rond 20.00 uur of later. ,,Er zijn daar vier rijstroken, daarvan worden er één of twee afgezet. Aangezien het na de spits is, verwachten we daar niet veel problemen van: er is genoeg ruimte voor het bergen en het verkeer.”