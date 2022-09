Vrachtwagen en goederen van Hema belanden in sloot bij A2

Stoffelijk overschot aangetrof­fen in buitenge­bied van Beesd

BEESD - Bij het landgoed Marienwaard aan de Driftsteeg in Beesd is zondagochtend het stoffelijk overschot van een mens gevonden. De politie heeft de locatie in het bosgebied afgezet en is onmiddellijk een onderzoek gestart.

4 september