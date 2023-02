Vrachtwagen kantelt op A2-brug bij Zaltbommel, truck na ruim 2,5 uur van weg gehaald

Tien spelers FC Dordrecht maken tegen VVV-Venlo in blessure­tijd 1-1, maar verliezen alsnog: ‘Dit is zo ongeloof­lijk zuur’

Voor de vierde maal in zeven wedstrijden in 2023 leed FC Dordrecht een nederlaag met het kleinst mogelijke verschil. Maar de 1-2 in ondertal tegen VVV-Venlo sneed wel heel diep in de Dordtse zielen, aangezien de thuisploeg in de krankzinnige slotfase één minuut voor de winnende treffer van Simon Janssen langszij was gekomen door invaller Samuele Longo.