Vrachtwagen klapt op auto van Rijkswaterstaat bij Waardenburg, chauffeur aangehouden

Ondanks extra geld nog wat langer hobbelen op de Tielse wegen

18 december TIEL - Het blijft nog even hobbelen op wegen in de gemeente Tiel. De situatie is minder dramatisch dan in buurgemeente West Betuwe, maar ook in Tiel moet de komende jaren extra geïnvesteerd worden om de kwaliteit van de wegen op peil te houden.