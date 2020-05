Vrachtwagen komt in sloot langs A2 tot stilstand, chauffeur naar ziekenhuis

Grootste oppositie­par­tij­en houden deur open voor samenwer­king in West Betuwe: ‘Kijken wat we willen’

15:53 WEST BETUWE - Als ChristenUnie, SGP en Dorpsbelangen in West Betuwe weer een meerderheidscoalitie willen, zullen ze één of meerdere partijen uit de oppositie voor zich moeten winnen. In ieder geval het CDA vraagt om een stevige compromis, zegt fractievoorzitter Dittie van Zee.