Vrachtwagen met levensmiddelen vat vlam langs A2 bij Beesd

Tafeltenni­s­pi­o­nier Ad Roza in Haaften koninklijk onderschei­den

11 januari HAAFTEN - Mede-oprichter Ad Roza van tafeltennisvereniging ASIO in Haaften is koninklijk onderscheiden. Burgemeester Servaas Stoop heeft hem zaterdag 9 januari thuis de versierselen uitgereikt die behoren tot het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.