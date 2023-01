Vrachtwagen stort van viaduct A15 bovenop personenbusje: ‘Inzittenden met engeltje op schouder’

De rechterrijstrook van de A15 tussen Sliedrecht-West en Gorinchem is momenteel afgesloten; dit zorgt voor een file van zo'n 9 kilometer. De vertraging is op dit moment zo'n 35 minuten. Verkeer wordt vanaf Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A16/A59/A27. Ook de andere kant op, tussen Arkel en Hardinxveld-Giessendam, staat 5 kilometer file.