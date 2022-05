Vrijheidsconcert Herwijnen levert 1000 euro op

West Betuwe regelt kleinscha­li­ge opvang voor paar honderd Oekraïners

De eerste gemeentelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in West Betuwe is deze week in gebruik genomen. West Betuwe wil 200 tot 300 opvangplekken regelen, verspreid over meerdere kleinschalige locaties. De eerste opvangplek is in een peuterspeelzaal in Meteren.

21 april