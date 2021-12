Vrouw gewond door botsing op A2 bij knooppunt Deil

Jacht op één van ontsnapte, roze kaketoes uit Beesd verplaatst zich naar Lexmond

BEESD - Rogier van Leeuwen jaagt nog steeds op vier ontsnapte kaketoes van dierenpark De Paay in Beesd. Zes roze vogels kozen voor hun vrijheid nadat zaterdag 13 november een dode tak door harde wind van een boom was gevallen en hun volière had beschadigd.

23 november