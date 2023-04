Vrouw gewond door ongeval met quad in Geldermalsen, traumahelikopter landt op crossbaan

column fred eggink Ilja Gort kan gewoon in Rivieren­land toeren

We zijn voor de buitenwereld het land van de appels en peren. Maar daar horen ook druiven bij. Kennelijk gedijen die hier uitstekend. Let op, over een paar jaar zijn we het Stellenbosch van de lage landen, en kan de gemeente Buren omgetoverd worden tot Bourgogne.