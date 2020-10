Vrouw overleden aan verwondingen van bedrijfsongeval in Geldermalsen

Aan het einde van de woensdagmiddag werd om 17.50 uur het traumateam opgeroepen om met grootste spoed naar Geldermalsen te komen. Bij Hobru Wegenonderhoud aan de Aaldor in Geldermalsen was een vrouw gewond geraakt bij een incident.



De traumahelikopter landde op een grasveld tegenover het bedrijf. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis onder begeleiding van de trauma-arts. De verwondingen waren dusdanig ernstig dat de vrouw aan de gevolgen is overleden.



Een woordvoerster van politie verklaart dat er geen verder politieonderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het incident. Onduidelijk is volgens haar of er sprake is van een bedrijfsongeval of van een gewoon noodlottig ongeluk.