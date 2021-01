Vuurwerkbom blies alle ruiten eruit bij Bas en Riet uit Opijnen: taakstraf en drie keer vrijspraak voor dorpsgenoten

video Heel Opijnen trilde door een verwoesten­de vuurwerk­bom, daders zijn mogelijk al bekend

2 januari OPIJNEN - Bas (77) en Riet (74) Hartman uit Opijnen hadden de knal wel gehoord én gevoeld, maar ze hadden geen idee van de ravage die daardoor in hun huis was aangericht. Door een vuurwerkbom zijn twintig ruiten in hun huis gesneuveld, lagen de dakpannen scheef op het dak, is de voordeur uit het kozijn en het slot geblazen en ligt het stucwerk dat een plafond boven de voordeur vormde aan gruzelementen.